Sürekli olarak yukarı yönlü revize edilen enflasyonda 24 yılın zirvesi bekleniyor

28 Haziran 2022 Salı, 16:10

Reuters'ın 12 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette haziran ayı için yıllık enflasyon tahminleri yüzde 72.3 ila yüzde 81.8 arasında değişirken enflasyonun yüzde 78.35'e çıkma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu da vurgulandı.TÜFE en son Eylül 1998 döneminde yüzde 80.4 artış kaydetmişti.

Ankette aylık enflasyonun ise yüzde 5.38 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor; tahminler yüzde 3.5 ila yüzde 6.8 bandında yer alıyor.

Ankette yıl sonu tahmini de bir önceki ay gerçekleştirilen anketten altı puan daha yükselerek yüzde 69.5 seviyesine ulaştı.

BDDK KARARININ ARDINDAN KURDA SERT HAREKETLER YAŞANDI

Küresel merkez bankaları sıkılaştırma adımları ile Türkiye ekonomisi ve kur politikasına yönelik endişelerle TL ay başından beri neredeyse yüzde 6.5 değer kaybı yaşayarak aralık kur krizinden bu yana ilk defa 17.54 seviyesini aştı. Ancak cuma akşamı, şirketleri nakit döviz tutmaktan caydırmayı amaçlayan BDDK kararının ardından TL dolar karşısında sert kazanımlar kaydederek 16.5 seviyesinde dalgalanıyor.

Merkez Bankası (TCMB), enflasyonda yükselişe kesin gözüyle bakılmasına rağmen geçen haftaki toplantısında para politikasında değişiklik yapmadı.

SÜREKLİ OLARAK YUKARI YÖNLÜ REZİVE EDİLİYOR

Citi bir araştırma notunda, ekonomideki hem dış hem iç dengelerin kötüleşmeye devam ettiğini belirterek yüksek enerji fiyatları ve döviz kurlarındaki hareketlilik sebebiyle enflasyon görünümünün gölgelendiğini belirtti.

Notta, "Yıllık enflasyonun Kasım ayına kadar (yüzde 80 üzerinde bir ortalamada) yüksek seviyede kalmasını sonrasında Aralık ayında güçlü baz etkisi sebebiyle yüzde 65'e doğru hareket etmesini bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Mayıs ayında yıllık enflasyon TL'deki birikimli değer kaybının etkisiyle gıda ve ulaştırma kalemleri öncülüğünde yüzde 73.5'e yükselmişti fakat açıklanan veri beklentilerin altında kaldı.

Yılsonu enflasyon beklentileri ise sürekli olarak yukarı revize ediliyor. Enflasyonun daha uzun süre daha yüksek seviyede kalacağına ilişkin beklentileri yansıtan ankette yıl sonu enflasyon tahminlerinin medyanı yüzde 69 olarak gerçekleşti. Mayıs ayında yapılan ankette yıl sonu medyanı yüzde 63.5 seviyesindeydi.

YOKSULLUK SINIRI İLK KEZ 20 BİN TL'Yİ AŞTI

Hükümet düşük faiz ile üretim ve ihracatı destekleyen bir ekonomi programı uygulayarak kronik cari açığı fazlaya çevirdikten sonra enflasyon ile mücadele etmeyi hedefliyor. Fakat Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle yükselen enerji faturası ve benzeri süreçlerin Türkiye'nin programını tehlikeye sokmasından endişe ediliyor.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) da, Ankara'da hesaplanan gıda enflasyonunun Haziran'da bir önceki aya göre yüzde 6.2 arttığını; dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının ise ilk kez 20,000 TL'yi aştığını açıkladı.

TÜİK Haziran ayı enflasyon verisini 4 Temmuz saat 10.00'da açıklayacak.