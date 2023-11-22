Son Dakika: İstanbul’da suya yüzde 15 zam!

Yayınlanma: 22.11.2023 - 16:24

Güncelleme: 22.11.2023 - 17:09

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kasım ayı olağan toplantılarının üçüncü oturumu İBB Merkez Binası Meclis Salonu’nda yapıldı.

Meclis 1.Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapılan toplantıda, İSKİ Genel Kurulu yapıldı. Kurulda alına karar doğrultusunda su tarifelerine yüzde 15 zam yapıldı.

Yapılan zam bugünden itibaren geçerli olacak. Teklif, oy birliğiyle kabul edildi.

YENİ TARİFELER BELLİ OLDU

Konutlarda geçerli olacak yeni su tarifesi ise şöyle:

Konutta 0-15 metreküp arasında 1. Kademede 20,63 TL olan fiyatı, 23,72 TL’ye, 2. kademede 15-30 metreküpe kadar 29,69 TL olan fiyatı, 34,14 TL’ye, 3. kademede 30 ve üzeri metreküpe kadar 40,43 TL olan fiyatı, 46,49 liraya yükseldi.

İş yerinde 0-40 metreküp arası 1. kademede 54,04 TL olan fiyatı, 62,14 TL’ye, 41 metreküp üstü 2. kademede 62,50 lira olan fiyatın 71,87 TL’ye yükseldi.

8 BELEDİYENİN DAHA BÜTÇESİ BELİRLENDİ

Mecliste sekiz ilçe belediyesinin 2024 yılı bütçe görüşmeleri de yapıldı. Belediyelerin bütçeleri oy birliğiyle kabul edildi.

Belediyelerin bütçeleri şöyle:

“Esenler Belediyesi, 4 Milyar 700 Milyon TL, Esenyurt Belediyesi 8 Milyar 387 Milyon 500 bin TL, Eyüpsultan Belediyesi, 4 Milyar 780 Milyon TL, Fatih Belediyesi, 3 Milyar 210 milyon TL, Gaziosmanpaşa Belediyesi, 3 milyar 800 Milyon TL, Günören Belediyesi, 1 Milyar 885 Milyon TL, Kadıköy Belediyesi, 5 Milyar 554 Milyon TL, Kağıthane Belediyesi, 2 Milyar 933 Milyon 748 Bin TL”