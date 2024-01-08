Son dakika... İstanbul’da toplu taşımaya yüzde 18 ile 28 arasında zam

Yayınlanma: 08.01.2024 - 15:19

Güncelleme: 08.01.2024 - 15:42

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ocak ayı olağan toplantısı İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında, 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı.

Toplantıda toplu taşıma ücretlerine zam yapılması gündeme geldi.

Yapılan görüşmelerin ardından toplu taşıma ücretlerine yüzde 28.09 zam yapılmasını teklif edildi.

İBB bünyesindeki toplu taşıma araçlarına yüzde 18 zam yapılırken Taksi, servis, ve deniz ulaşımına yüzde 28 zam yapıldı.

İŞTE MİNİBÜS, MARMARAY VE TAKSİLERDE SON DURUM

Taksilerin açılış ücreti yüzde 28.09 artışla 19.17 TL'den, 24.55’TL’ye, kilometre başına ücret ise 12.89 TL'den, 17.61 TL’ye, kısa mesafe (indi-bindi) ücreti de 70 TL'den 90’TL’ye çıkarıldı.

İstanbulkart tam bilet ücreti 15 TL'den 17.70'ye, öğrenci bileti 7.31 TL'den 8.62 TL'ye çıkarken, Mavi Kart aylık fiyatı, tam 1.177 TL'den 1.388 TL'ye, öğrenci aylık abonman fiyatı da, 212 TL'den 250 TL'ye çıkarıldı.

SERVİS ÜCRETLERİNDE EN KISA MESAFE BİN 665 TL'YE ÇIKTI

Servis ücretleri okul/öğrenci taşımacılığında 0-1 Km 1.300 TL'den 1.665 TL'ye, personelde ise 675,84 TL'den 865,69 TL'ye ulaştı. Servislere yapılan zamlar ikinci yarıyıldan itibaren geçerli olacak.

Minibüslerde 0-4 kilometre, 15.50 TL, 4-7 kilometre arası 16,50 TL, 07-11 kilometre arası, 18 TL, 11-15 kilometre arası 18.50 TL, 15-20 kilometre arası 20 TL oldu. Minibüslerde öğrenci ücreti ise 10 TL oldu.