Son dakika... İstanbul’da toplu taşımaya yüzde 18 ile 28 arasında zam
Son dakika haberi... UKOME toplantısında, toplu taşıma ücretlerine zam kararı çıktı. İBB bünyesindeki toplu taşıma araçlarına yüzde 18 zam yapılırken Taksi, servis ve deniz ulaşımına yüzde 28 zam yapıldı. Buna göre 15 TL olan tam biniş ücreti 17.70 TL’ye, öğrenci bileti 7.31 TL'den 8.62 TL'ye yükseldi. Taksi indi-bindi ücreti ise 70 TL’den 90 TL’ye çıkarıldı. Minibüs fiyatları ise 15 TL ile 20 TL arasında değişen ücretlere yükseldi. Minibüs öğrenci yolcu fiyatı ise 10 TL oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ocak ayı olağan toplantısı İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında, 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı.
Toplantıda toplu taşıma ücretlerine zam yapılması gündeme geldi.
Yapılan görüşmelerin ardından toplu taşıma ücretlerine yüzde 28.09 zam yapılmasını teklif edildi.
İBB bünyesindeki toplu taşıma araçlarına yüzde 18 zam yapılırken Taksi, servis, ve deniz ulaşımına yüzde 28 zam yapıldı.
İŞTE MİNİBÜS, MARMARAY VE TAKSİLERDE SON DURUM
Taksilerin açılış ücreti yüzde 28.09 artışla 19.17 TL'den, 24.55’TL’ye, kilometre başına ücret ise 12.89 TL'den, 17.61 TL’ye, kısa mesafe (indi-bindi) ücreti de 70 TL'den 90’TL’ye çıkarıldı.
İstanbulkart tam bilet ücreti 15 TL'den 17.70'ye, öğrenci bileti 7.31 TL'den 8.62 TL'ye çıkarken, Mavi Kart aylık fiyatı, tam 1.177 TL'den 1.388 TL'ye, öğrenci aylık abonman fiyatı da, 212 TL'den 250 TL'ye çıkarıldı.
SERVİS ÜCRETLERİNDE EN KISA MESAFE BİN 665 TL'YE ÇIKTI
Servis ücretleri okul/öğrenci taşımacılığında 0-1 Km 1.300 TL'den 1.665 TL'ye, personelde ise 675,84 TL'den 865,69 TL'ye ulaştı. Servislere yapılan zamlar ikinci yarıyıldan itibaren geçerli olacak.
Minibüslerde 0-4 kilometre, 15.50 TL, 4-7 kilometre arası 16,50 TL, 07-11 kilometre arası, 18 TL, 11-15 kilometre arası 18.50 TL, 15-20 kilometre arası 20 TL oldu. Minibüslerde öğrenci ücreti ise 10 TL oldu.
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