Başkan Kavcıoğlu Merkez Bankası'nın İstanbul'a taşınacağı tarihi açıkladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2022’nin üçüncü enflasyon raporunu gerçekleştirdiği bilgilendirme toplantısında, Merkez Bankası'nın İstanbul'a taşınacağı tarihi açıkladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın üçüncü enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla Merkez Bankası İdare Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Başkan Kavcıoğlu, toplantıda Merkez Bankası'nın İstanbul'a taşınacağı tarihi de açıkladı.
Kavcıoğlu, "Merkez Bankası'nı eylül sonu itibarıyla program dahilinde İstanbul’a taşımaya çalışıyoruz" dedi.
MERKEZ DAHA ÖNCE İSTANBUL'A KİRAYA ÇIKMIŞTI
Merkez Bankası tarafından, 3 Aralık 2019 tarihli 52400 sayılı Yönetim Komitesi kararı ile bazı birimlerin İstanbul’daki Ak Ofis’e taşınması kararı alınmıştı.
Ocak 2020 itibarıyla bazı birimler İstanbul’a taşındı. Hali hazırda kendi binasının inşaatı devam eden Merkez’in öncesinde kiraya gelmesi ise ciddi bir maliyet oluşturmuştu.
İSTANBUL FİNANS MERKEZİ İNŞAATI BİTMEDİ
İnşaatının 2020 yılında biteceği söyleyenen İstanbul Finans Merkezi'nin henüz yapım aşaması bitmedi. Bina bittiğinde 320 metre yüksekliğiyle İstanbul'un en yüksek binası olacak. İnşaatları devam eden Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) binalarıyla birlikte Merkez Bankası'nın da yer alacağı finans merkezi yaklaşık 3 milyon metrekare alan üzerinde inşa ediliyor.
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