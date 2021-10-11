Son dakika: Kavcıoğlu'nun açıklamalarının ardından dolar fırladı
Son dakika haberi... Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki sunumuyla birlikte dolar yeniden yükselişe geçti.
Yeni haftanın açılışında aşağı yönlü seyir izleyen dolar/TL, günün ilk bölümünde 8,9134'e kadar geriledi. Euro/TL de benzer grafiklerle 10,33'ün hemen altını test etti.
Piyasalarda günün en önemli gündem maddelerinden biri olan TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki sunumuyla birlikte kurlar gün için kayıplarını sıfırladı.
Dolar/TL, yeniden 8,96'nın üzerini görürken euro/TL ise 10,37'yi aştı.
YÜZDE 8'E YAKLAŞTI
TL'deki sadece Eylül ayı başından beri değer kaybı yüzde 8'e yaklaştı. Bu bile yaratacağı iki puana yakın geçişkenlik etkisiyle TÜFE'yi yüzde 20'li seviyelere tek başına yükseltebilecek bir neden. Enflasyon yüzde 19,58 ile iki buçuk yılın zirvesinde bulunuyor. Ekonomistlerin faiz indirimi sonrası enflasyon tahminleri 2021 için yukarı çekilirken 2022 için yukarı yönlü revizyonlar çok daha büyük boyutta yapılmaya başlandı.
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