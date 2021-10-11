Erdoğan'dan 3600 ek gösterge mesajı: Müjde verdi

11 Ekim 2021 Pazartesi, 15:06

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi ve 50 Ar-Ge Merkezi'nin Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, ''Kadro tahsislerinde de en büyük payı eğitime veriyoruz. 713 bin 625 öğretmenimizin atamasını gerçekleştirdik. Önceki ay 20 bin öğretmenimizi göreve başlatmanın mutluluğunu yaşadık. 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı umuyoruz. Bunun üzerine çok spekülasyonlar yapılıyor. Ana muhalefet partisi lideri 'Bu sözü biz verdik falan'. Biz kuru kuruya söz vermeyiz, biz yaparız. Bizim için aslolan öğretmenlerimizin huzuru, refahı ve motivasyonudur'' ifadelerini kullandı.

MÜJDE VERDİ

Erdoğan, ''Bugünkü tören vesilesiyle mesleki eğitimde bazı müjdelerimiz olacak. Kapasitenin daha fazla artırılması ve genç işsizliğin düşürülmesi için iki yeni düzenleme yapıyoruz. Öğrencilerin 4 yıl boyunca aldıkları ücretlerin işveren üzerindeki yükünü kaldırmaktır. Bu yükü devlet olarak biz üstleniyoruz. Böylece işgücü piyasamızın güçlenmesi için işverenlere destek sunuyoruz. Mesleki eğitim merkezlerinin son sınıfına kalfa olarak devam eden öğrencilerin ücretlerini de iyileştiriyoruz. Asgari ücretin 3'te biri kadar değil, yarısı kadar ücret alacaklar. Her iki hedef ile ilgili mesleki eğitim kanununda gerekli düzenlemeleri yapacağız. Bir diğer proje de üniversite mezunlarına 6 aylık eğitim verilecek, başarılı olanlar Turkcell'de istihdam edilecek'' dedi.