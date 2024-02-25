Saray'dan açıklama geldi! 'Kiralarda yüzde 25 sınırlaması' kaldırılacak mı?

Yayınlanma: 25.02.2024 - 15:20

Güncelleme: 25.02.2024 - 15:20

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı bir programda kiralarda yasal zorunluluk olarak uygulanan yüzde 25'lik tavan zam oranına ilişkin açıklama yaptı.

Tunç, "1 Eylül’den itibaren kira davalarında arabuluculuk dönemini başlattık. Yüzde 25 kira artışı durumunun sürmesine gerek kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Kira fiyatlarıyla ilgili Bakan Tunç şunları kaydetti:

"Kiralarda fahiş kira artışı nedeniyle mağduriyet oluşmaması için TBMM’de yüzde 25’le sınırlandırıldı. Sonrasında yine bu artışla ilgili endişeler devam etti ve 1 yıl daha uzatıldı. Temmuz itibarıyla sona ermiş olacak tabii bir anda fahiş artış olmaması için kanun koyucunun takdiri söz konusu oldu. Kiracıların mağdur olmaması adına Meclis böyle bir karar verdi. Eski kiracıların kiralarla ilgili elbette serzenişleri oldu. Bir takım sorular yaşandı. 1 Eylül’den itibaren kira davalarında arabuluculuk dönemini başlattık. Yüzde 25 kira artışı durumunun sürmesine gerek kalmayacak."

"RESMİ BİR KURUMDAN AÇIKLAMA YAPILMAMIŞTIR"

Konuya ilişkin ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Kiralarda yüzde 25 zam sınırı uygulamasının uzatılmamasına karar verildi" şeklindeki iddiaları yalanladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar belirtildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, ’kiralarda yüzde 25 zam sınırı uygulamasının uzatılmamasına karar verildi’ iddiası doğru değildir. Fahiş kiralarla ilgili vatandaşlarımızdan gelen şikayetler üzerine, TBMM Genel Kurulunda konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25’ini geçmemesine ilişkin düzenleme 2022 Haziran ayında kabul edilmiştir. 2 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 6098 sayılı Borçlar Kanunu’na konut kira sözleşmelerinde kira artış oranının sınırlı olduğuna dair eklenen Geçici Madde 2 hükümleri doğrultusunda yüzde 25’lik kira artış oranı 1 Temmuz’a kadar uzatılmıştır. Herhangi bir resmi kurumdan, ’yüzde 25 zam sınırının kaldırıldığına’ yönelik bir açıklama yapılmadığı tespit edilmiştir. İddialara dayanak olarak gösterilen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un açıklamasında, ’Kiralarda yüzde 25 zam sınırı uygulamasının uzatılmamasına karar verildi’ şeklinde bir ifade kullanılmadığı belirlenmiştir."