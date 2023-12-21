KKM'de sınırlı erime devam ediyor
KKM hesaplarında 15 Aralık haftasında 18.7 milyar liralık düşüş yaşandı.
Son dönemde kur korumalı mevduatlarda düşüş ivmesindeki yavaşlama dikkat çekerken, aşağı yönlü hareketin devam ettiği görülüyor.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre kur korumalı mevduatlar 15 Aralık haftasında 18,7 milyar TL'lik düşüş gösterdi. Böylelikle toplam kur korumalı mevduat büyüklüğü 2,68 trilyon TL olarak kaydedildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son karar metninde Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemelerin fonlama komposizyonundaki düzeltmeye katkı sağlanacağı belirtilirken, ayrı bir açıklamada ise Türk Lirası mevduatın önceliklendirilmesine ilişkin politikalar kapsamında Türk lirası mevduatı destekleyici adımlar atılmaya devam edileceği ifade edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 2 otomobil güvenlik testinden 'sıfır' yıldız aldı
- Özgür Özel’den aldığım Şeyh Sait mektubu
- İYİ Parti'de 'Mansur Yavaş' istifası!
- Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı!
- Yılın son faiz kararı açıklandı!
- Gram altında yeni zirve!
- Erdoğan’ın düştüğü pazarlık girdabı
- AYM'den Can Atalay hakkında ikinci 'hak ihlali' kararı!
- Şimşek'ten doları olanı üzecek haber!
- İmamlar anaokulunda!