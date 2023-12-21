KKM'de sınırlı erime devam ediyor

KKM hesaplarında 15 Aralık haftasında 18.7 milyar liralık düşüş yaşandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.12.2023 - 15:50
KKM'de sınırlı erime devam ediyor
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Son dönemde kur korumalı mevduatlarda düşüş ivmesindeki yavaşlama dikkat çekerken, aşağı yönlü hareketin devam ettiği görülüyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre kur korumalı mevduatlar 15 Aralık haftasında 18,7 milyar TL'lik düşüş gösterdi. Böylelikle toplam kur korumalı mevduat büyüklüğü 2,68 trilyon TL olarak kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son karar metninde Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemelerin fonlama komposizyonundaki düzeltmeye katkı sağlanacağı belirtilirken, ayrı bir açıklamada ise Türk Lirası mevduatın önceliklendirilmesine ilişkin politikalar kapsamında Türk lirası mevduatı destekleyici adımlar atılmaya devam edileceği ifade edildi.


KKM BDDK Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

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