Son Dakika... Konut fiyatlarında yeni rekor
Konut Fiyat Endeksi (KFE), haziranda bir önceki aya göre yüzde 9,0 artarak 469,8 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haziran 2022 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.
Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan (KFE) (2017=100), haziranda bir önceki aya göre yüzde 9,0 artarak 469,8 olarak kayıtlara geçti.
Konut Fiyat Endeksi, haziran yıllık bazda yüzde 160,6 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 47 oldu.
Üç büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında haziranda bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 9,7, yüzde 9,3 ve yüzde 8,1 artış görüldü. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 184,9, Ankara'da yüzde 165,4 ve İzmir'de yüzde 150,9 yükseldi.
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