Son dakika... Konut piyasasında reel fiyatlar ve satışlar düşüyor
Son dakika haberi... Konut Fiyat Endeksi (KFE) mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3 oranında arttı. KFE bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 45,0 oranında yükselirken reel olarak ise yüzde 14,9 oranında azaldı. Konut satışları da haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 azalarak 79 bin 313 oldu.
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