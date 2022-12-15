Son Dakika: Konut satışlarında gerileme sürüyor!

15 Aralık 2022 Perşembe, 10:07

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayına ilişkin konut satış istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,1 azalarak 117 bin 806’ya düştü.

Konut satışlarında İstanbul 19 bin 687 konut satışı ve yüzde 16,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 9 bin 367 konut satışı ve yüzde 8 pay ile Ankara, 7 bin 902 konut satışı ve yüzde 6,7 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 34 konut ile Hakkari, 47 konut ile Ardahan ve 58 konut ile Bayburt oldu.

KREDİLİ SATIŞLAR YÜZDE 57,7 AZALDI

Konut satışları 2022 Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artışla 1 milyon 277 bin 659 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57,7 azalış göstererek 16 bin 655’e düştü.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 14,1 olarak gerçekleşti. Ocak-Kasım döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artışla 258 bin 524 oldu.

Kasım ayındaki ipotekli satışların, 5 bin 133’ü; Ocak-Kasım dönemindeki ipotekli satışların ise 70 bin 170’i ilk el satış olarak gerçekleşti.

YABANCILARA YAPILAN SATIŞLARDA YÜZDE 17,4 DÜŞÜŞ

Yabancılara yapılan konut satışları da kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,4 azalarak 6 bin 83 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları 2022 Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,4 artarak 61 bin 104 oldu.

EN ÇOK SATIŞ YİNE RUSLARA

Kasım ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 5,2 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 616 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya’yı sırasıyla bin 733 konut satışı ile İstanbul ve 567 konut satışı ile Mersin izledi.

Kasım ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye’den 2 bin 575 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 510 konut ile İran, 331 konut ile Irak ve 277 konut ile Ukrayna vatandaşları izledi.