Son dakika... Körfez sermayesi Türkiye'ye ne zaman gelecek? Mehmet Şimşek'ten açıklama!

Yayınlanma: 12.10.2023 - 12:23

Güncelleme: 12.10.2023 - 12:53

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın ziyaretleri devam ediyor. Sıcak para arayışında bu kez durak Fas oldu.

IMF, Dünya Bankası toplantıları için Fas'ta yaptığı konuşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şimşek, yıl bitmeden ihracın gerçekleşmesini beklediğini de söyledi.

Körfez ülkelerinden Türkiye'ye gelmesi beklenen kaynaklara ilişkin bir soruya ise Şimşek, "Müzakerelerin son aşamasındayız" yanıtını verdi.

Şimşek, 23 Ekim'de başlaması planlanan yeni bir Körfez ziyareti planlıyor.

Abu Dabi, Doha ve Riyad'a gidilmesi planlanırken bu ziyarette Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile 50 milyar dolar olarak daha önce varılan anlaşmanın 'ilk somut adımları' gerçekleşecek.

DÖVİZ ARAYIŞINDA 'DÜNYA TURU’NA ÇIKMIŞTI

‘Piyasaların sevdiği bir isim’ diye tanıtılan Mehmet Şimşek’in ekonomi koltuğuna geçmesine rağmen yabancı yatırımcının Türkiye’ye dönüşüne dair güçlü belirtiler yok. Şimşek bu nedenle seçim sonrası döviz bulabilmek için yönünü Körfez’e çevirmiş ve ilk gezisini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’la Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) yapmıştı. Daha sonraki duraklarsa Katar ve Suudi Arabistan olmuştu.

Diğer yandan Batı yatırımlarını çekmek için de kollar sıvanmıştı. Ağustos başında Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, JP Morgan’ın İstanbul’da düzenlediği yatırımcı toplantısına katılmıştı. Şimşek bununla da kalmamış, eylülde ABD’de yatırımcılarla buluşmuştu.

Şimşek son olarak bu kapsamda Londra’ya gitmişti. Sosyal medya platformunda uluslararası rezerv birikimine ilişkin bilgi veren Şimşek, piyasa koşulları elverdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimine devam edeceklerini belirtmişti.