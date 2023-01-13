Son Dakika... Kritik teklif Meclis'te! Sözleşmeliye kadro düzenlemesi için geçerli sayılacak tarih açıklandı

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 12:15

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 12:34

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesine ilişkin kanun teklifinin, Meclis Başkanlığına sunulduğunu bildirdi.

Elitaş 28 Kasım 2022 den önce sözleşmeli personel statüsünde olanların kadroya alınacağını duyurdu. Toplam 458 bin 615 sözleşmeli çalışan kadroya geçecek.

BELEDİYE ÇALIŞANLARI KAPSAMA DAHİL EDİLDİ

Elitaş '' Sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin yasa teklifini Cumhur İttifakı ortağımız MHP ve Mustafa Destici'nin de imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunduk'' dedi.

Sanatçılarda farklı bir düzenleme olduğunu hatırlatan Elitaş ''Kültür ve Turizm Bakanımız Devlet Opera ve Balesi ile ilgili özel bir açıklama yaptı. Onlar da kadroya geçecek. Bundan sonra TBMM başkanlığı, ilgili komisyonlara havale edecek. Önümüzdeki hafta Pazartesi veya Salı günü bu kanun teklifini yasalaştırmayı planlıyoruz'' dedi.

TBMM çalışanlarının 657'ye tabi olmadığını hatırlatan Elitaş ''Uzman Çavuşlarla ilgili bir kanun var. O kanuna göre Uzman Çavuşlar belli bir yıl çalıştıktan sonra eğer çalıştıkları kurumlarda ihtiyaç varsa memuriyet hakkı kazanabiliyor. O hak devam edecek'' diye konuştu.

EYT DÜZENLEMESİ MECLİS'E NE ZAMAN GELECEK?

Elitaş sözlerine şu şekilde sürdürdü:

"EYT ile ilgili, sayın Bakanımız geçen hafta açıkladı. Biz bunu bitirdik, artık takdir yüce Meclis'in dedi. Geçen hafta memur ve emeklilere zam kanunu vardı. Bu hafta oldu o. Keşke biz bunu geçen hafta bitirseydik, pazar günü herkese yüzde 30'luk zammı yansırdı. Eğer o kanunun düzenlemesinin yapmasaydık, 16.48 zam yapılabilecekti, memur dışındakileri ise 15.40 zam yapılabilecekti. Biz bunları değil, yüzde 30'un uygulanmasıyla ilgili kanun şartı vardı. Cuma günü eğer kanunu yasalaştırmış olsaydık, pazar günü herkesin hesaplarına geçecekti. 15'inde yetişme ihtimali yok gibi. Sistem zaman alabilir. Gelecek hafta cuma günü gecikmeyle olabilir. Önümüzdeki hafta bunu görüşmeyi planlıyoruz. 11 madde. Arkasından Uludağ Alan Başkanlığı ile ilgili kanun teklifi var, uluslararası sözleşmeler var. Enerji ve Sanayi Bakanlığı'nın OSB'lerle ilgili düzenlemeleri var. Odalar birliği ile ilgili düzenlemelerden sonra EYT ile ilgili çalışma da teknik yönden belli bir zaman alacaktır. Henüz Bakanlığımız bizimle bu konuyu konuşmadı, onlar da herhalde kanun tekniğine uygun çalışma yapacaklar."