Antalyaspor, Hull City'den Doğukan Sinik’i kiralık olarak kadrosuna kattı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Hull City'de forma giyen Doğukan Sinik'i sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, İngiltere Championship Ligi kulüplerinden Hull City’den Doğukan Sinik'i kiralık olarak transfer etti.
Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından "Yeni gelmedi, geri geldi" ifadesi ile yapılan paylaşımda, "Takımımız, İngiltere Championship Ligi ekiplerinden Hull City forması giyen Doğukan Sinik ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardı. Evine hoş geldin Doğukan Sinik" denildi.
''Yeni gelmedi, geri geldi.''— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) January 12, 2023
Takımımız, İngiltere Championship Ligi ekiplerinden Hull City forması giyen Doğukan Sinik ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardı. Evine hoş geldin @dogukansinik #FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/1yqGUyZBrC
23 yaşındaki orta saha oyuncusu sezon başında Antalyaspor'dan Hull City'e transfer olmuştu.
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