Son Dakika: KYK borçlarına ilişkin çalışma tamamlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, KYK borçları ile ilgili çalışmasını tamamladı. Yapılan çalışma 18 Temmuz’da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacak.
Kredi Yurtlar Kurumu (KYK), öğrencilere verdiği kredilerin geri ödemesine Üretici Enflasyonu’nu (ÜFE) yansıtarak bayramın ikinci gününde yeniden hesaplamasıyla, gençlerin borçları astronomik rakamlara dönüştü. Türkiye’de halihazırda 5.5 milyon borçlu var ve bu borçluların 400 bini icralık.
BAKAN DUYURMUŞTU
Milyonlarca öğrencinin mağdur olduğu konuya ilişkin, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak, "Gençlerimizin mutlu olmasına yönelik adımları da atacağız. Bunla ilgili uygulamalarımız, çalışmalarımız hazır. Ve ilk kabine toplantısı sonrası da Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuyu etraflıca gençlerimizle, kamuoyuyla paylaşacak" ifadelerini kullanmıştı.
TALİMAT VERİLDİ
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, Bakanlığın KYK kredi borçları ile ilgili uzun bir süredir çalışmalarını sürdürdüğü ve bu çalışmaların tamamlandığı belirtildi.
TRT Haber'de yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, üniversite öğrencilerinin mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla KYK kredi borçları ile ilgili çalışmanın hızlandırılarak 2022-2023 akademik yılı Güz Dönemine kadar tamamlanmasını istedi.
ERDOĞAN DUYURACAK
KYK kredi borçları ile ilgili çalışma 18 Temmuz’da gerçekleşecek olan kabine toplantısı sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacak.
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