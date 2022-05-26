Son Dakika: LPG'ye 37 kuruş zam geldi!
Uluslararası enerji fiyatlarındaki artış ve dolar kurunun 16 liranın üzerine çıkması sonrası akaryakıta bir zam daha geldi. LPG'nin fiyatı 37 kuruş arttı. Zammın ardından LPG'nin litresi İstanbul'da 11,61'e, Ankara'da 11,85'e, İzmir'de ise 11,55'e yükseldi.
Dolar kurunun 16 liranın üzerine çıkması sonrası LPG'ye zam geldi. 37 kuruşluk fiyat artışı pompaya yansıdı.
Zammın ardından İstanbul'da 11,24'ten satılan LPG'nin litresi 11,61'e çıktı. LPG'nin litresi İzmir'de 11,18'den 11,55'e, Ankara'da ise 11,48'den 11,85'e yükseldi.
BENZİN VE MOTORİNDE DEĞİŞİKLİK YOK
Benzine cumartesi günü yapılan 1,02 liralık zamla birlikte, benzin fiyatları motorini geride bırakmıştı. Bu hafta benzin ve motorin grubunda bir fiyat artışı ya da indirim gerçekleşmedi.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI
EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.
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