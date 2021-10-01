Son Dakika... LPG'ye 71 kuruş zam geldi!
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG'ye 71 kuruş zam kararı alındı.
LPG'ye bu geceden itibaren geçerli olacak şekilde 71 kuruş zam geldi.
Zam pompa fiyatına da yansıyacak.
EPGİS'den yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 02/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Oto gazda 71 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı— EPGİS (@trepgis) October 1, 2021
02/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
LPG Oto gazda 71 KRŞ/LT
Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
SON ZAM 6 GÜN ÖNCE YAPILMIŞTI
Öte yandan, LPG fiyatına 24 Eylül’de de 15 kuruş zam yapılmıştı.
Fiyat artışının ardından Ankara'da ortalama 5.09 liradan satılan LPG'nin litre fiyatı 5.24 lira olmuştu. LPG'nin litresi İstanbul'da 5.05 liradan 5.20 liraya, İzmir'de ise 4.95 liradan 5.10 liraya çıkmıştı.
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