Son Dakika... LPG'ye 71 kuruş zam geldi!

01 Ekim 2021 Cuma, 16:38

LPG'ye bu geceden itibaren geçerli olacak şekilde 71 kuruş zam geldi.

Zam pompa fiyatına da yansıyacak.

EPGİS'den yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 02/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Oto gazda 71 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.





Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı



02/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



LPG Oto gazda 71 KRŞ/LT



Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — EPGİS (@trepgis) October 1, 2021

SON ZAM 6 GÜN ÖNCE YAPILMIŞTI

Öte yandan, LPG fiyatına 24 Eylül’de de 15 kuruş zam yapılmıştı.

Fiyat artışının ardından Ankara'da ortalama 5.09 liradan satılan LPG'nin litre fiyatı 5.24 lira olmuştu. LPG'nin litresi İstanbul'da 5.05 liradan 5.20 liraya, İzmir'de ise 4.95 liradan 5.10 liraya çıkmıştı.