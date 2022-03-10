Son Dakika: LPG'ye de zam geliyor

Benzin ve motorine fiyatlarına art arda zamlar gelmeye devam ediyor. Dün gece yarısı benzin ve motorine yapılacak zam geri çekilirken, bu akşam LPG'ye 46 kuruş zam geleceği öne sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
10 Mart 2022 Perşembe, 11:27
Son Dakika: LPG'ye de zam geliyor
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Akaryakıta gelen zamlar dur durak bilmezken geçen hafta benzin fiyatına 2,1 TL, motorin fiyatına toplam 3,68 TL zam geldi. 

Dün yapılan benzine 79, motorine ise 2 lira 25 kuruşluk zam ise yürürlüğe girmeden iptal edildi.

KRT'de yer alan habere göre, LPG'ye de bu akşam zam gelecek. 

LPG’ye bu gece yarısı 46 kuruş zam bekleyen kaynaklar, zammın pompa satış fiyatlarına yansıması beklendiğini aktardı.


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