Son Dakika: LPG'ye de zam geliyor
Benzin ve motorine fiyatlarına art arda zamlar gelmeye devam ediyor. Dün gece yarısı benzin ve motorine yapılacak zam geri çekilirken, bu akşam LPG'ye 46 kuruş zam geleceği öne sürüldü.
Akaryakıta gelen zamlar dur durak bilmezken geçen hafta benzin fiyatına 2,1 TL, motorin fiyatına toplam 3,68 TL zam geldi.
Dün yapılan benzine 79, motorine ise 2 lira 25 kuruşluk zam ise yürürlüğe girmeden iptal edildi.
KRT'de yer alan habere göre, LPG'ye de bu akşam zam gelecek.
LPG’ye bu gece yarısı 46 kuruş zam bekleyen kaynaklar, zammın pompa satış fiyatlarına yansıması beklendiğini aktardı.
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