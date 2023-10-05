Son dakika... Mehmet Özhaseki, 6 Şubat depremlerinin maliyetini açıkladı

Yayınlanma: 05.10.2023 - 09:52

Güncelleme: 05.10.2023 - 10:01

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Bakan Mehmet Özhaseki, 6 Şubat'ta yaşanan ve binlerce yurttaşın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin maliyetini açıkladı.

Bakan Özhaseki, 6 Şubat depremlerinde, 100 milyar doların üzerinde bir hasar yaşandığını belirtti.

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu belirten Özhaseki, tek çarenin kentsel dönüşüm olduğunu söyledi.

Bakan Mehmet Özhaseki açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"6 Şubat depremlerinde 100 milyar doların üzerinde bir hasar ile karşı karşıyayız. Türkiye bir deprem ülkesi. Tek çare kentsel dönüşüm.

Türkiye genelinde 2 milyon 200 bin bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık. Şu anda Türkiye genelinde yaklaşık 400 bin bağımsız bölümün dönüşüm süreci devam ediyor.

"480 MİLYAR TL KAYNAK SAĞLANDI"

İstanbul’da 2012’den bugüne kentsel dönüşüm projeleriyle bugüne kadar İstanbul’da 800 bin bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık. Türkiye genelinde kentsel dönüşüm projeleri kapsamında bakanlığımızca 480 milyar TL değerinde kaynak sağlandı.

(Deprem şurasında alınan karara ilişkin) Şurada sadece binanın yıkılması safhası değil, ruhsat aşamasında ve fonksiyon değişikliğinde yüzde 50+1 yeterli olsun dendi. Yapılan kentsel dönüşümlerde karşımıza çıkan tıkanıklığı iş uzamasını tebligat kararına alındı. Tebligatı e-devlet üzerinden yapılması, bina üzerine asılması ve muhtarlıklarda olması konusunda hemfikir olundu.

KÖY EVLERİNİN YAPIMINDA DEĞİŞİKLİK KARARI

Şurada, yıkılan riskli yapıların arsa haline gelmesinden sonra ortaklığın giderilmesi için dava açılması fikri ortaya kondu. Şurada kentsel dönüşümdeki uyuşmazlıkların çözülmesi için arabuluculuk sistemine geçilmesi istendi.

Türkiye'de bundan sonra yapılacak köy evlerinde çelik karkas üzerine yapmayı düşünüyoruz. İlk etapta depremden etkilenen 4 şehirde bu çelik evleri yaparak vatandaşlarımıza göstermek istiyoruz."