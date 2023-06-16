Son Dakika... Mehmet Şimşek: 'Refah artışını sağlayacak modelle yola devam edeceğiz'
Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bankalar Birliği ile toplantısının çıkışında yaptığı açıklamada, "Refah artışını sağlayacak modelle yolumuza devam edeceğiz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bankalar Birliği toplantısının ardından gazetecilere kısa bir açıklama yaptı.
Şimşek, "Yatırım, ihracat, üretim, istihdam konusunda güçlü şekilde, refah artışını sağlayacak modelle yolumuza devam edeceğiz. Bu istişare toplantısıydı. Bu kadar ilgi olacağını düşünmedim, teşekkür ediyorum" dedi.
TÜSİAD EKONOMİK AKIŞ İLE İLGİLİ SUNUM YAPMIŞTI
TÜSİAD, gün içerisinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşmesinde son dönem gelişmeler ile ilgili sunum yaptı.
TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi'nde konuşma yapan Tuncay Özilhan, "Sayın Mehmet Şimşek ile TÜSİAD yönetimi olarak bir araya geldik. Ekonomi yönetimi ile ilgili tespitlerimizi sayın Bakan ile paylaştık ve çok açık ve samimi bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye ekonomisi ikiz açık yaşıyor ancak sorunlarımız çözümsüz değil" ifadelerini kullandı.
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