Bütçe faize çalıştı

Yayınlanma: 16.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 16.06.2023 - 03:00

Buna göre Mayıs 2023’te Mayıs 2022’ye kıyasla gider yüzde 147.7 artışla 430.5 milyar lira, gelir yüzde 72.9 artışla 549.4 milyar lira olurken bütçe 118.9 milyar lira fazla verdi. Yine mayısta, vergi geliri yüzde 75.1 artışla 507.4 milyar lira, faiz gideri yüzde 473.4 artışla 102.7 milyar lira oldu.

İlk 5 ayda ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla gider yüzde 95.4 artışla 1 trilyon 876 milyar lira, gelir yüzde 48.7 artışla 1 trilyon 612 milyar liraya ulaştı. Geçen yıl 124.6 milyar lira fazla veren bütçe bu yıl 263.6 milyar liralık açığa döndü. Ayrıca faiz gideri yüzde 95.2 artışla 237.9 milyar lira, vergi geliri yüzde 55.6 artışla 1 trilyon 371 milyar liraya çıktı.