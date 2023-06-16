Bütçe faize çalıştı
Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanlığı’na getirilmesinin ardından ilk bütçe verileri dün açıklandı.
Buna göre Mayıs 2023’te Mayıs 2022’ye kıyasla gider yüzde 147.7 artışla 430.5 milyar lira, gelir yüzde 72.9 artışla 549.4 milyar lira olurken bütçe 118.9 milyar lira fazla verdi. Yine mayısta, vergi geliri yüzde 75.1 artışla 507.4 milyar lira, faiz gideri yüzde 473.4 artışla 102.7 milyar lira oldu.
İlk 5 ayda ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla gider yüzde 95.4 artışla 1 trilyon 876 milyar lira, gelir yüzde 48.7 artışla 1 trilyon 612 milyar liraya ulaştı. Geçen yıl 124.6 milyar lira fazla veren bütçe bu yıl 263.6 milyar liralık açığa döndü. Ayrıca faiz gideri yüzde 95.2 artışla 237.9 milyar lira, vergi geliri yüzde 55.6 artışla 1 trilyon 371 milyar liraya çıktı.
- Kurumlar etkiledi: Bütçenin fazla vermesinin temel nedenlerinden biri deprem nedeniyle ertelenen başta kurumlar vergisi olmak üzere bazı vergi ve ödemelerin mayısta yapılması oldu. Ayrıca ek kurumlar vergisi ödemeleri de katkı yaptı. Bu nedenle mayısta kurumlar vergisi geliri yüzde 68.3 artışla 255.7 milyar liraya çıktı. Yine mayısta gelir vergisi yüzde 99.1, ÖTV yüzde 103.9 ithalden KDV yüzde 56.1, dahilden KDV yüzde 71.6, BSMV yüzde 113.1 arttı.
- ‘Örtülü’ 1.3 milyar TL: Gizli hizmet gideri (örtülü ödenek) harcamaları mayısta 164.4 milyon TL, ilk 5 aylık dönemde ise 1.3 milyar TL oldu.
- KKM hızlanıyor: İktidarın dolardaki artışı durdurabilmek için icat ettiği KKM’ler için mayısta bütçeden 1.6 milyar TL daha çıktı. Nisandaki ödeme 650.2 milyon TL’ydi. Böylece yıl başından bu yana KKM’ler için yapılan ödeme 4.4 milyar TL’ye ulaştı. KKM’lerin başlagıcından bugüne kadar bütçeden yapılan toplam ödeme yaklaşık 97 milyar TL. Merkez Bankası da geçen yıl KKM’ler için 88.9 milyar TL ödeme yapmıştı.
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