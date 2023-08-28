Son dakika... Mehmet Şimşek'ten ihracat açıklaması

Yayınlanma: 28.08.2023 - 17:01

Güncelleme: 28.08.2023 - 17:15

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile kamu ve özel bankalardan oluşan 11 banka arasında imzalan protokol ile ihracatçılara yönelik yeni bir kredi paketi devreye alındı.

Yapılan ortak basın açıklamasında 11 bankanın destek verdiği pakette ihracatçı firmaların azami 5 milyon dolar veya 100 milyon TL'ye kadar uygun maliyetli ihracat kredisinden yararlanabileceği belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'te konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

"İÇ TALEBİN YAVAŞLAYACAĞI DÖNEME GİRECEĞİZ"

Bakan Şimşek, 2024 yılında iç talebin yavaşlayacağı bir döneme girileceğini ifade etti.

Şimşek, "Bugün Ziraat Bankası liderliğinde ihracatçılarımıza ilave 1 milyar dolarlık ihracat kredi paketini devreye sokan bankalarımızı tebrik ediyorum. Kalıcı refah artışı için ihracatı önceliklendirmeye devam edeceğiz. 2024 yılında dezenflasyon ve ekonomide yapısal dönüşüm hız kazanacak. İç talebin yavaşlayacağı bir döneme gireceğiz. Firmalarımızın üzerine düşen ise ihracatı önceliklendirmek" ifadelerini kullandı.