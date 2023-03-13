Son Dakika... Merkez Bankası açıkladı: Ocakta rekor cari açık

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 10:13

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 10:22

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, ocak ayı itibariyle 12 aylık cari açık 51.7 milyar dolar oldu. Aralık ayında 12 aylık cari açık 48.7 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Ocak ayında cari denge 9.85 milyar dolar açık verdi.

Daha önce 2011 yılının mart ayında 9.4 milyar dolarlık cari açıkla rekor seviye kaydedilmişti.

Çekirdek denge göstergesi olan altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 2.6 milyar dolar fazla verdi. Verilere göre ocakta ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 12.4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 3.2 milyar dolar olurken bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2.5 milyar dolar olarak kaydedildi.

NET HATA NOKSANDA ÇIKIŞ

TCMB verilerine göre doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler ocakta 223 milyon dolar oldu.

Portföy yatırımları 490 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 486 milyon dolar net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 22 milyon doları net alış yaptığı görüldü.

Resmi rezervlerde bu ay 9.3 milyar dolar net azalış oldu.

Net hata noksan tarafında ise 119 milyon dolarlık çıkış izlendi.