Son Dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Yayınlanma: 24.08.2023 - 14:00

Güncelleme: 24.08.2023 - 15:06

Hafize Gaye Erkan başkanlığında üçüncü kez toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) merakla beklenen faiz kararını açıkladı.

Buna göre Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini piyasada ortalama beklenti 250 baz puan iken 750 baz puan artışla yüzde 25'e yükseltti. Böylelikle faiz 4 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Merkez Bankası üç ayda ise 16.5 puanlık faiz artışı yaptı.

Ağustos toplantısı yeni başkan yardımcıları Cevdet Akçay, Hatice Karahan ve Fatih Karahan'ın katıldığı ilk PPK toplantısı olarak da kayda geçti.

MERKEZ BANKASI'NIN KARAR METNİ

Merkez Bankası'nın karar metninde şu ifadelere yer verildi:

"Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir.

Yakın döneme ilişkin göstergeler enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğüne işaret etmektedir. Bu gelişmede yurt içi talepteki güçlü seyir, ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar, hizmet enflasyonundaki katılık ve vergi düzenlemeleri belirleyici olmaktadır. Bu unsurlara ek olarak, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin de etkisiyle enflasyon beklentilerinde ve fiyatlama davranışlarında öngörülenin üzerindeki bozulma, enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu’ndaki (Rapor) tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceğine işaret etmektedir. Bununla birlikte Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle, dezenflasyonun 2024 yılında Rapor ile uyumlu şekilde tesis edileceğini öngörmektedir.

'ENFLASYONDA BELİRGİN İYİLEŞMEYE KADAR SIKILAŞMA SÜRECEK'

Doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki iyileşme, rezervlerde süregelen artış ve turizm gelirlerinin cari işlemler hesabına desteği fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacaktır.

Politika faizi, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlenecektir. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir.

'SADELEŞME SÜRECİ KADEMELİ SÜRECEK'

Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Sadeleşme süreci, etki analizleri dikkate alınarak kademeli olarak devam edecektir. Bu kapsamda, Türk Lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemeler parasal aktarım mekanizmasını güçlendirecektir. Kurul, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almaya devam edecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir."

EKONOMİSTLER NE BEKLİYORDU?

AA Finans'ın beklenti anketinde, 100 ila 250 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 18.50 ile yüzde 20.00 arasında yer almıştı.

Reuters'ın yaptığı ankete katılan ekonomistlerin medya tahmini de 250 baz puanlık artırım gelmesi yönünde olmuştu.

Bloomberg HT araştırma biriminin anketine katılan 20 kurumun medyan beklentisi de benzer şekilde faizin 250 baz puan artarak yüzde 20 seviyesine çıkacağı yönünde olmuştu.

Morgan Stanley ekonomistleri ise son yayımladıkları raporda ağustos toplantısında 150 baz puanlık bir faiz artırımı beklediklerini bildirmişti.

FAİZ ARTIŞI HAZİRANDA BAŞLADI

Merkez Bankası, haziran ayında faizde yukarı yönlü adım atarak indirim sürecini 27 ay sonra sonlandırmıştı.

Yeni başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk toplantısını haziran ayında yapan kurul, politika faizini 6.5 puan artışla yüzde 15'e yükseltmişti.

İkinci toplantısını geçen ay (temmuz) yapan, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 2.5 puan artırarak yüzde 17.50'ye yükseltmişti.

Mart 2021'de yüzde 19 seviyesinde olan politika faizi 2021 ve 2022'de dörder kez indirildi. Şubat ayındaki toplantıda faiz yüzde 8.50'ye çekilmişti.