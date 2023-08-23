Faiz enflasyonu!

23 Ağustos 2023 Çarşamba

Ekonomist Erdoğan yıllarca şöyle dedi:

- Faiz sebep, enflasyon sonuç!

Faiz adlı alçak, enflasyon canavarının yaratıcısı, besleyicisi, büyütücüsüydü!

Bu alçağa haddi bildirildi mi ortada ne enflasyon kalırdı ne hayat pahalılığı!

Zaten haramdı da. Bu illetten usul usul kurtulmak ve milleti rahatlatmak gerekiyordu. Öyle ama istediği gibi indiremiyordu faizi. Merkez Bankası’nın ekonomiden anlamaz başkanları ille de “piyasa dengeleri” diyor, “Ekonomi gerçeklerinden kopamayız” diyor, başka bir şey demiyordu.

2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerine ramak kala seslendi:

“Verin yetkiyi, görün etkiyi... Faizle nasıl uğraşılır, nasıl indirilir bu kardeşiniz göstersin!”

Aldı yetkiyi, gördük etkiyi... Emir komuta zinciri içinde hareket eden Merkez Bankası yöneticileri faizleri indirdikçe bir yandan döviz yükseldi bir yandan enflasyon. Ekonomistler, “Biz böyle bir yol bilmiyoruz” dedikçe, hadlerini bildirdi:

- Öğreneceksiniz!

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Geçen hafta sonu Merkez Bankası kur korumalı mevduatla (KKM) ilgili bir karar yayımladı. Uzun süredir muhalefetin ve ekonomi çıraklarının, “Bu yoldan dönün, Türkiye’yi batağa götürür” dediği KKM konusunda bir çıkış arayan Mehmet Şimşek yönetimi, adı KKM olmayan ama onun kadar tasarrufçuyu koruyan yöntemler ürettiğini duyurdu.

Erdoğan da Tuna kıyılarından dönerken ekonomi yönetiminin başındakilere övgüler düzdü:

“Ekonomi kadromuz işinin ehli!”

Şimşek ve ekibi bugüne kadar uygulanan ekonomi politikalarını bırakıp “rasyonel” yollara giriyorsa önceki kararları alanlar için ne diyeceğiz? “İşinin ehli”nin zıddı ne?

Gözlerimizi kapatacaktık, altı ay sonra açtığımızda her şey pırıl pırıl olacaktı.

Gerçekten öyle oldu! Hazine’yi o kadar iyi temizlemişler ki gerçekten pırıl pırıl... Şimdi bu temizleme işinin bedelini milyonlarca kişi ödüyor.

Ekonomist Erdoğan dün Müteahhitler Birliği’nin toplantısında bir teşhis daha koydu:

“Ekonomik sıkıntılar, iktisadi değil, siyasi oyunların ürünüdür!”

Siz dünya siyasetine yön vereceksiniz, içeride dışarıda elinizi tutan olmayacak, bununla övüneceksiniz, sonra çıkıp siyasi oyunlarla ekonomi sıkıntıya girdi diyeceksiniz!

Aya dört şeritli yol kadar inandırıcı bir gerekçe!

KKM kararını size zorla mı aldırdılar?

Zorla aldırdılarsa bundan dönüş adımlarını da mı zorla attırıyorlar?

Kur korumalı mevduattan sonra bir de “akıl korumalı mevzuat” çıkarın, her şeyini kaybeden toplum hiç değilse aklını kaybetmesin!

Şimdi gündemde faiz enflasyonu var.

Oranlardan oran beğen!

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Haftalık “Erdoğan’dan demeçler” yarışması yapılsa bu hafta birinciliği emekliler üzerine söylediği alır. Temmuzda yapılan zamların azlığına ne güzel değindi:

“Memurlarımıza zamlar gelirken emeklilere hiçbir şeyin gelmemesi olacak şey değil...”

Evet yaaa... Olacak şey değil! Acaba bu zammı kim verdirmedi? Bunda mutlaka CHP’nin parmağı vardır!

Bu olmayacak işi kim yaptı? Kim Erdoğan’ı bu kadar derin üzüntülere gark etti? Bereket ki Erdoğan hemen, iki ayda fark etti... Nasıl yapılmaz emeklilere zam?

Erdoğan derhal talimat verdi...

Sorumlular derhal çalışmaya başladı... Derhal bir taslak hazırlayacaklar... Derhal Erdoğan’ın önüne gelecek... Derhal Erdoğan bunu beğenmeyecek... “Ne bu beee... Emeklime bunu mu layık gördünüz?” diyecek... Derhal yeni bir çalışma yapılacak...

Aaa 2023 bitmiş...

Hay Allah... Derhal bitirin şu çalışmayı, derhal...