Son dakika... Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti! Başkan Karahan'dan asgari ücrete ilişkin açıklama

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın 2. Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Karahan, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmininin yukarı yönlü revize edildiğini açıkladı. Buna göre, 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 36'dan 38’e yükseldi. 2025 ve 2026 tahminleri ise sabit tutuldu. Karahan, enflasyonun yüzde 75-76 ile mayıs ayında zirveyi göreceğini ifade etti. Asgari ücret zammına ilişkin de konuşan Fatih Karahan, "Görüşmelerin bir tarafı değiliz. Dolayısıyla bir tavsiyemiz de söz konusu değil" şeklinde konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2024 - 10:33
Son dakika... Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti! Başkan Karahan'dan asgari ücrete ilişkin açıklama
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2024-II'nin tanıtımı amacıyla TCMB İdare Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı düzenledi.

TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Fiyatlama davranışlarını ve enflasyon beklentilerini yakından takip ediyoruz.

Enflasyon, hedeflerimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar sıkı para politikası duruşumuzu korumakta kararlıyız.

"KÜRESEL BÜYÜMEDE SINIRLI BİR ARTIŞ ÖNGÖRÜLÜYOR"

Enflasyon görünümünde kalıcı bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz. Merkez Bankası'nın temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir.

Küresel büyümede 2024 yılında sınırlı bir artış öngörülmektedir. Jeopolitik gelişmeler ve sıkı politika öne çıkan küresel risk faktörleridir.

Küresel enflasyon hedeflerin üzerinde seyretmeye devam etmektedir, merkez bankaları parasal sıkılığı korumaktadır. Gelişmiş ülke merkez bankalarının daha geç ve daha yavaş faiz indirimine gideceği beklentileri kuvvetlenmiştir.

"ENFLASYON TAHMİNLERİMİZİN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİ"

Parasal sıkılaştırmanın iç talebe etkilerini çeşitli göstergeler üzerinden yakından takip etmekteyiz. 2024 yılı ikinci yarısında, parasal aktarımın gecikmeli etkisiyle, iç talepte zayıflama olacağını ve bu sayede cari dengedeki iyileşmenin devam edeceğini öngörüyoruz.

Tüketici enflasyonu öngörülen tahmin aralığının üzerinde gerçekleşmiştir. Son 3 ayda enflasyon öngörülerimiziden yüksek seyir izledi. Enflasyon göstergeleri ana eğilimde gerilemeye işaret etmektedir.

Son dönemde hizmetler grubundaki fiyat artışlarının, diğer gruplara kıyasla daha güçlü olduğunu görüyoruz.

Enflasyon beklentilerinin tahmin aralığına yakınsaması, dezenflasyon açısından kritik önemdedir. Ekonomik birimlerin beklentilerindeki ayrışma ve olası oynaklıklara karşı, parasal aktarımın etkinliğini artırmak amacıyla, makroihtiyati politikaları uygulamaya devam ediyoruz.

KONUT FİYATLARI AÇIKLAMASI

Konut piyasasındaki gelişmeleri öncü gösterge olarak yakından takip ediyoruz. Konut fiyatlarındaki artış eğilimi yavaşlamaktadır.

Konut fiyatlarının artış eğilimi tüketici fiyatlarındaki artış eğiliminin altında seyretmektedir. Konut fiyatlarındaki yavaşlamanın ilerleyen dönemde gecikmeli olarak kira artışını sınırlayabileceğini değerlendiriyoruz.

"KREDİ TALEBİ YAVAŞLAYACAK"

Menkul kıymet tesis uygulamasını 9 Mayıs itibarıyla tamamen sonlandırdık. Likidite gelişmelerini yakından takip ederek, sterilizasyon araçlarını gerektiğinde etkin bir şekilde kullanacağız.

Para politikası duruşumuz ve makroihtiyati çerçeve, mevduat faizlerinin Türk lirasına geçişi destekleyecek seviyelerde kalmasını ve tasarrufların artmasını sağlayacaktır. 

Parasal sıkılaştırma finans piyasalarına hızlı ve güçlü yansıyor.Kredi faizlerinin geldiği seviye iç talebin yavaşlamasına destek verecek.

"NET REZERVLER 34 MİLYAR DOLAR ARTTI"

Mart toplantısında yaptığımız ilave parasal sıkılaştırma, yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin Türk lirasına güvenini artırmış ve rezervlere olumlu yansımıştır.

Swap hariç net rezervlerde son iki haftada 18 milyar dolarlık ek iyileşme görmekteyiz. Bu dönemde swap hariç net rezervler toplam 34 milyar dolar artmıştır.

ENFLASYON HEDEFİ AÇIKLANDI

2024 yıl sonu enflasyon tahminini 2 puanlık güncellemeyle yüzde 38'e çektik. 2025 ve 2026 tahminlerini sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde koruduk.
 
Orta vadede ise enflasyonun yüzde 5’te istikrar kazanmasını hedefliyoruz. Tahmin aralıklarının alt ve üst noktaları da 2024 yılı için yüzde 34 ve 42, 2025 yılı için ise yüzde 7 ve 21’e tekabül etmektedir. Para politikasındaki kararlı duruşumuz, yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerindeki düzelme vasıtasıyla aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecektir."

İLK TOPLANTIDA HEDEF KORUNMUŞTU

TCMB, yılın 1. Enflasyon Raporu toplantısında 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 36, 2025 yıl sonu tahminini yüzde 14 ve 2026 yıl sonu tahminini de yüzde 9 olarak bir önceki rapordaki haliyle korumuştu.
 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
 
Fatih Karahan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
 
"Talebi dengeleyerek enflasyonu düşürmek istiyoruz, bunu da aksiyona döktük ama kamu maliyesinden gelecek destek de önemli. Yönetilen yönlendirilen fiyatların belirlenmesi hususu da önemli, harcamalarla ilgili tasarruf tedbirleri hazırlanıyor, İkinci devrede ve 2025 yılındaki dezenflasyon sürecinde bundan destek alacağımızı düşünüyoruz.

ZİRVE İÇİN TARİH VERİLDİ

Enflasyonda zirveyi Mayıs ayında göreceğiz, bu çok net, şu anki hesaplarımıza göre baz etkisi ve doğalgaz etkisiyle enflasyonda zirvenin yüzde 75-76 civarında olacağını öngörüyoruz. İlk 4 ayda 4 puana yakın bir ilave enflasyon gerçekleşti. Bunu tamamen telafi etmek ek sıkılaştırma ile dahi pek kolay görünmüyor. Hedefte yüzde 36'dan yüzde 38'e yapılan ayarlamanın sebebi bu kapsamdadır.
 
Enflasyonu düşürmek adına para politikası tarafında ne yapmak gerekiyor yapacağız, öne çıkan temel faktör güçlü iç talep. Para politikasında sıkılaşmayla talepte dengelenme öngörüyoruz.

"REZERV VE KUR HEDEFİMİZ YOK"

Para politikasında sıkılaşmayla talepte dengelenme öngörüyoruz, güçlü bir sıkılaştırma yaptık. Dezenflasyonla birlikte daha sağlıklı bir büyüme olacağını öngörüyoruz. Türk Lirası'na ciddi bir talep var. Kalıcı likidite artışına zorunlu karşılıkla müdahale ettik, geçici likidite için depo ihaleleri açtık.
 
Rezerv hedefimiz yok. Enflasyon düştükçe, beklentiler düzeldiğinde TL'ye ilgi artacak rezerv düzelecek. Enflasyon hedefine engel olmayacak bir işlem yapmamaya gayret ediyoruz. Dönem dönem TL'ye çok talep olunca bizim için rezerv biriktirme fırsatı oluyor. Kur hedefimiz yok, serbest piyasada döviz arz talebiyle oluşuyor.

KREDİ KARTLARINDA EK SIKIŞLAŞTIRMA OLACAK MI?

Kredi kartı konusunda, sadece azami faizleri düzenleme yetkimiz alanında. Faiz konusunda yakın dönemde bir ayarlama yaptık. Gelen veriler, bunun epey bir makulleştirdiğini söylüyor. Her türlü kredi gelişmelerini yakından takibe diyoruz. Şu aşamada ben ek bir önleme ihtiyaç duyulacağını düşünmüyorum. Talep konusunda biz ek sıkılaşmayı mart ayı sonunda yaptık.
 
Bizim elimizdeki veriler, kredi kartı ile yapılan harcamalar zayıflamayı işaret ediyor. Saha gözlemlerimiz var. Kapsamlı bir ekibimiz var. Epey nabız tutuyoruz. Gelen işaretler talepte dengelenmenin başladığını gösteriyor.

"ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİNDE TARAF DEĞİLİZ"

Asgari ücret konusu TCMB uhdesinde bir konu değil. Görüşmelerin bir tarafı da değiliz. Dolayısıyla bir tavsiye de söz konusu değil. Biz enflasyon tahminlerimizi yaparken birtakım varsayımlarda bulunmak durumundayız. Belirlediğimiz hedefler var.
 
Ücretlerin yüksek enflasyondan dolayı erimesi söz konusu, birinci yapmamız gereken şey kalıcı fiyat istikrarını sağlamak. Asgari ücrette tek artış olacağı dillendirildiği için bunu varsaydık."

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