Altın fiyatlarında ABD etkisi: Gerileme başladı
Altın fiyatları, ABD’de enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesinin Fed’in daha agresif bir faiz artırım kararı alacağına dair endişeleri artırmasıyla geriledi.
Küresel piyasalarda, dün ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) martta 50 baz puan faiz artıracağı olasılığının artmasıyla risk iştahı düşük seyrediyor.
ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta yıllık bazda yüzde 7,5 artarak beklentileri geride bırakırken, söz konusu yükseliş 1982'den bu yana en güçlü artışa işaret etti.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın ise küresel altın fiyatları ve dolar kurundaki gerilemeyi takip ederek güne 788 TL civarında başladı.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Aynı saatlerde çeyrek altın ise, bin 288 TL'den alıcı bulurken, bin 306 TL'den satılmaya başladı. Yarım altın 2 bin 584 TL'den alınırken, 2 bin 612 TL'den işlem görmeye başladı. Cumhuriyet altını ise, 5 bin 152 TL'den alınırken, 5 bin 204 TL'den satılmaya başladı.
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