Son dakika... Merkez Bankası'ndan döviz açıklaması!

Yayınlanma: 20.03.2025 - 10:36

Güncelleme: 20.03.2025 - 12:17

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başladı. Açıklamada, "Döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacaktır" denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 100’den fazla kişi hakkında verilen gözaltı kararının ardından Türkiye’de siyasi bir deprem yaşanırken, yargı kararları ülke genelinde adalete olan güvensizliği artırdı ve dövizde sert dalgalanmalara yol açtı.

DÖVİZDE TARİHİ ZİRVE GÖRÜLDÜ

Dün, piyasalardaki panik sonucu dolar/TL 40 TL'yi aşarken, Euro/TL de 44,60 seviyesine kadar yükseldi. Merkez Bankası'nın 10 milyar doları aşan satış yaparak müdahale ettiği iddialarının ardından döviz kuru bir miktar gerileyerek günü 37,99'dan kapatan dolar ve 41,69'dan kapanan Euro, saat 10.43 itibarıyla sırasıyla 37,90 ve 41,30 seviyelerinde işlem görüyor.

'REZERVLERE ETKİSİ YOK'

Konuya dair yorumlarda bulunan ekonomist İris Cibre sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Merkez NDF'e geri döndü. Nedir bu? Forward işlemler. Vadede kur farkı ödenir. Rezervlere etkisi yok, kur farkını ödemek için print var" ifadelerinde bulundu.