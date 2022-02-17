Son dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası Euro ve dolar yükselişe geçti
Son dakika haberi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), faiz kararı sonrası dolar/TL yönünü yukarı doğru çevirdi.
TCMB, şubat ayında yüzde 14 olan politika faizini sabit tuttu.
TCMB, geçen yıl politika faizini eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında toplam 500 baz puan indirerek yüzde 19 seviyesinden yüzde 14 seviyesine çekerek, ocak ayında beklentilere paralel olarak faizde herhangi bir değişikliğe gitmemişti. Banka, şubat ayında da faizde herhangi bir değişikliğe gitmedi.
DOLAR VE EURO'DA SON DURUM
TCMB'nin faiz kararı sonrası güne 13,58 TL civarında başlayan dolar/TL, yönünü yukarı doğru çevirerek 13,62 TL seviyesinde işlem görmeye başladı.
Güne 15,42 TL'den başlayan avro (Euro) ise, aynı saatlerde 15,52 TL seviyesine çıktı.
YIL SONU DOLAR BEKLENTİSİ
TCMB'nin, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ve profesyonelleri ile yaptığı ocak ayı 'Piyasa Katılımcıları Anketi' sonuçlarına göre, yıl sonu dolar/TL beklentisi 16,13 TL olarak açıklanmıştı.
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