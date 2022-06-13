Son Dakika: EPGİS'ten motorin zammı açıklaması

Bu gece yarısından sonra motorine 2.60 kuruş zam geleceği iddialarının ardından EPGİS'ten konuyla ilgili açıklama geldi.

cumhuriyet.com.tr
13 Haziran 2022 Pazartesi, 13:32
Son Dakika: EPGİS'ten motorin zammı açıklaması
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Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi’nin (TÜPRAŞ) rafineri çıkış fiyatındaki artış sebebiyle akaryakıt dağıtım firmalarında motorinin litre fiyatına 2,60 TL zam hazırlığı yapıldığı iddiasına EPGİS'ten açıklama geldi. 

"BUGÜN ZAM BEKLENTİSİ YOK"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan EPGİS, "Bugün zam beklentisi yok" dedi.

EPGİS'in açıklaması şöyle:

"Zorunlu Bilgilendirme. "Sosyal medyada ve bazı basın organlarında bugün motorine 2,60 TL/LT zam geleceği bilgisi yayılmaktadır. Bugün için herhangi bir ürüne zam beklentisi yoktur. Yarın için ise bugün piyasalarda oluşacak değerler belirleyici olacaktır"


EPGİS motorin Akaryakıt zammı
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