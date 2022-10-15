Son Dakika: Motorine bir zam daha
Ekim ayında 11 Ekim'e kada 4 kez zamlanan motorine 13 Ekim'de indirim gelmişti. İndirim haberlerinin ardından motorine yine zam geldi.
Motorinin fiyatı bu gece yarısından itibaren 1 lira 1 kuruş arttı. Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 27,42'ye, Ankara'da 27,54'e, İzmir'de ise 27,56'ya yükseldi.
MOTORİN 27 LİRANIN ÜZERİNDE
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, motorine 1 lira 1 kuruş zam geldi. Zammın ardından motorinin litresi yeniden 27 lira seviyesinin üzerine çıktı.
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