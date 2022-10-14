Son Dakika: Motorine yine zam!

14 Ekim 2022 Cuma, 09:06

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

MOTORİNE ZAM GELİYOR

NTV'de yer alan habere göre, 15 Ekim cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 99 kuruş zam bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,36 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,60 liradan satılıyor.