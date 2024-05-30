Son dakika... Nisan ayı dış ticaret rakamları açıklandı

Yayınlanma: 30.05.2024 - 10:01

Güncelleme: 30.05.2024 - 10:17

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 Nisan ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini yayımladı.

Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2024 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 artarak 19 milyar 254 milyon dolar, ithalat yüzde 4,0 artarak 29 milyar 117 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DÖRT AYDA YÜZDE 9 AZALDI

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artarak 82 milyar 839 milyon dolar, ithalat yüzde 9,0 azalarak 113 milyar 81 milyon dolar olarak gerçekleşti.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT AZALDI, İTHALAT ARTTI

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2024 Nisan ayında yüzde 3,9 azalarak 17 milyar 985 milyon dolardan, 17 milyar 291 milyon dolara geriledi.

Nisan ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 2,3 artarak 21 milyar 855 milyon dolardan, 22 milyar 354 milyon dolara yükseldi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜKSELDİ

Nisan ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,9 artarak 8 milyar 739 milyon dolardan, 9 milyar 863 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Nisan ayında yüzde 68,8 iken, 2024 Nisan ayında yüzde 66,1'e geriledi.