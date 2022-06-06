Son Dakika: Nurettin Nebati'den açıklama
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medyada yatırım, üretim, ihracat konusunda paylaşımlarda bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin haftasonu Kızılcahamam kampında milletvekillerine yaptığı sunumda "Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kâr ediyor" sözlerini söylemişti. Nebati bu sözlerin üzerine bir açıklama yaparak dar ve sabit gelirli yurttaşların refah seviyesini korumak için birçok destekte bulunduklarını açıkladı.
"REFAH SEVİYESİNİ KORUMAYI ÖNCELİKLENDİRDİK"
Bakan Nebati'nin Twitter'dan yaptığı açıklamaları şöyle:
"Ekonomi politikalarımızın esası; yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyümeyi sağlamak, yüksek katma değerli üretimi teşvik ederek ürettikçe büyümek ve büyümenin getirilerini toplumun tüm kesimlerine yansıtmaktır.
Ekonomi politikalarımızın tasarlanma aşamasında asla göz ardı etmediğimiz temel konulardan biri de dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızın gelir düzeyini artırmak, refah seviyesini yükseltmek ve bu doğrultuda gerekli uygulamalarla tedbirleri ivedi bir şekilde hayata geçirmektir.
Bu kapsamda, dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızı korumak amacıyla sosyal desteklerden vergi indirimlerine, tarımsal desteklerden enerji sübvansiyonlarına kadar gerekli tüm tedbirleri alarak vatandaşlarımızın gelir düzeyini ve refah seviyesini korumayı önceliklendirdik.
Uyguladığımız politikalar ile artan enflasyon karşısında özellikle gelir seviyesi düşük vatandaşlarımızın alım gücünü korumak için yoğun çaba sarf ediyoruz.
Bundan sonraki süreçte de yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı sürdürülebilir büyümeyi sağlayarak toplumsal refahı artıracak, emeğin ve alın terinin ne kadar değerli olduğunun bilinci ile vatandaşlarımızın gelirlerini artırıcı tüm tedbirleri hayata geçireceğiz."
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