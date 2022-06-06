Nureddin Nebati AKP toplantısında itiraf üstüne itirafta bulundu

06 Haziran 2022 Pazartesi, 11:12

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AKP'nin Kızılcahamam Kampı'nda AKP'lilere sunum yaptı. Nebati, burada yaptığı konuşmada adeta itiraf üstüne itirafta bulundu. "Enflasyonu düşürmek için sert tedbirler almak yerine büyümeyi tercih ettik" diyen Nebati, "Dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kâr ediyorlar. Çarklar dönüyor" ifadelerini kullandı.



Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında, Bakan Nebati’nin AKP’nin hafta sonu düzenlenen kampındaki sunumda açıkladıklarını kaleme aldı.

Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Yaklaşan seçimlerin de etkisiyle iktidar, enflasyonla mücadelede sert önlemler almak yerine halkın gelirini arttırıcı tedbirlere öncelik veriyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de sunumunda “Dövizi düşürmek için yüksek faiz artışı yapabilirdik. Ama o zaman üretim bundan olumsuz etkilenirdi. Biz bir yol ayrımına gittik. Enflasyonla birlikte büyümeyi tercih ettik. Yoksa enflasyonu düşürmek için çok sert tedbirler alabilirdik. Yüksek faiz artışı yapardık. O zaman üretim dururdu. Kur korumalı TL’ye geçerek bir yandan doları frenledik. Diğer yandan üretimi ve büyümeyi tercih ettik. Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kâr ediyorlar. Çarklar dönüyor. Büyümeyi tercih ettiğimiz için büyüme rakamları iyi geliyor, büyüme istihdama da olumlu olarak yansıyor. Ama biz dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik gelirlerini arttırıcı düzenlemeler yapıyoruz. Böylece onları enflasyonun karşısında korumaya çalışıyoruz” diyor.

‘FAİZ ARTIRIMI YA DA İNDİRİMİ DÜŞÜNÜLMÜYOR’

Toplantıda kısa vadede faiz artırımı ya da indirimi düşünülmediğini belirten Nebati, 2022 sonu için yüzde 48-49, 2023 sonu içinse yüzde 19,9’luk enflasyon tahminini paylaştı"