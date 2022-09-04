Son Dakika... Orta Vadeli Program açıklandı: Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65

04 Eylül 2022 Pazar, 15:12

Türkiye ekonomisinin 2023-2025 dönemine ilişkin yol haritası niteliği taşıyan yeni Orta Vadeli Program (OVP) Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

2023 büyüme hedefi yüzde 5, 2024 ve 2025 büyüme hedefi yüzde 5.5 olarak belirlendi.

2022 enflasyon hedefi yüzde 65 oldu. Enflasyon hedefi 2023'te yüzde 24.9, 2024'te yüzde 13.8, 2025'te yüzde 9.9 olarak açıklandı.

Enflasyonun 2025 sonunda tek haneye düşmesi hedeflendi.

İşsizlik için hedef 2022'de yüzde 10.8 olurken, 2023'te yüzde 10.4, 2024'te yüzde 9.9, 2025'te yüzde 9.6 olarak hedeflendi.

İŞTE HÜKÜMETİN DOLAR TAHMİNİ

Hükümet milli gelir için tahminlerini TL ve ABD Doları cinsi de paylaştı. Bu tahminlere göre hükümetin ortalama dolar/TL kuru tahminleri 2022 yılı için 16.62, 2023 yılı için 21.52, 2024 yılı için 24.62, 2025 yılı için 25.76 oldu.