Prof. Dr. Aziz Konukman, orta vadeli programın tahminleri ile eski planları karşılaştırdı

08 Eylül 2021 Çarşamba, 04:00

İktisatçı Prof. Dr. Aziz Konukman, iktidarın yeni orta vadeli programını (OVP), “İktidar, kendi hayallerinin bile gerisinde. Veriler bunu gösteriyor” sözleriyle değerlendirdi.

Prof. Dr. Konukman, açıklanan orta vadeli program ile 10. ve 11. kalkınma planlarının 2023 hedeflerini karşılaştırdı. Sonuçlar şöyle:

- 10. Kalkınma Planı’nda gayrisafi yurtiçi hasılada 2023 hedefi 2 trilyon dolardı. 11. Kalkınma Planı’nda ise 2023 hedefi 1.1 trilyon dolar olarak öngörüldü. Yeni OVP’de 2023 hedefi 925 milyar dolara düşürüldü.

- 10. Kalkınma Planı’nda, 2023’te kişi başına milli gelir hedefi 25 bin dolar olarak öngörüldü. 11. Kalkınma Planı’nda ise 2023 hedefi 12 bin 484 dolara düşürüldü. Son OVP’de, 2023’te kişi başına milli gelir hedefi 10 bin 703 dolara indirildi.

- 10. Kalkınma Planı’nın 2023 ihracat hedefi 500 milyar dolardı. 11. Kalkınma Planı’nda 226.6 milyar dolara indirildi. OVP’de ise 242 milyar dolara düşürüldü.

- 10. Kalkınma Planı’nda 2023 işsizlik hedefi yüzde 5’ti. 11. Kalkınma Planı’nda yüzde 9.9’a yükseltildi. Son OVP’de ise hedef yüzde 11.4’e çıkarıldı.

- Enflasyonda 10. Kalkınma Planı 2023 hedefi “tek hanelerdi.” 11. Kalkınma Planı’nda yüzde 5’e indirilmesi öngörüldü. Yeni programda ise 2023 enflasyon hedefi yüzde 8’e yükseltildi.