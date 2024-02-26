Son dakika... Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Yayınlanma: 26.02.2024 - 10:46

Güncelleme: 26.02.2024 - 11:10

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı.

Buna göre, pidenin kilogram fiyatının 60 lira olacak. İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesinin 250 gramı 15 liradan, 300 gramı 18 liradan satılacak.

2023 yılında ise 300 gram Ramazan pidesi fiyatı 10 lira olarak açıklanmıştı.

ZAM ORANI ENFLASYONU AŞTI

Böylelikle 300 gramlık pideye gelen zam oranı yüzde 80 oldu.

TÜİK 2023 yılının enflasyon oranını yüzde 64.77 olarak açıklamıştı. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise 2023 yılı enflasyonunu yüzde 127,21 olarak duyurmuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimine göre, Ramazan ayı 11 Mart günü başlayacak.