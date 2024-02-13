Son zamla motorin fiyatı rekor seviyeye yükseldi: Yurttaş isyan etti!

Yayınlanma: 13.02.2024 - 18:02

Güncelleme: 13.02.2024 - 18:07

Zam yağmuru devam ediyor. Motorin fiyatlarına dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 55 kuruş zam geldi. Yapılan büyük zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 44,29 TL'ye yükseldi, benzin fiyatında ise değişim olmadı. Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösterirken, son zamla birlikte yılbaşından bu yana motorine yüzde 19 zam gelmiş oldu.

“ZAMLAR BELİMİZİ BÜKMEYE BAŞLADI”

Akaryakıta yapılan zamlar sürücüleri de bezdirdi. Akaryakıt istasyonuna gelen vatandaşlar zamlı fiyatlara şu sözlerle isyan etti.

Emre Demirsoy: Artık bu zamlar belimizi bükmeye başladı. Her gün 2,5 lira 1,5 lira derken 45 liraya dayandı. Yılsonu hedefi 50 liraydı ama şimdi onu da geçecek gibi duruyor. İş yapamıyoruz. Bin liralık yakıt aldık, artık iş yapamaz duruma geldik. Fiyatlarımız çok yükseldi. İşlerimiz azaldı. Bir önlem alınmasını istiyoruz. Bir yılda akaryakıt iki kat arttı. Dünyada eşi benzeri yok. Geçen sene başı 21 liraydı, şu an 45 lira. İki katını geçti. Umarım düzelir, biz de daha kolay işlerimizi hallederiz diye düşünüyorum. Daha önce fullüyordum depoyu şimdi en fazla bin lira 500 lira şeklinde alabiliyoruz. Kontağı çevirmeye korkuyorum. Kontağı çevirdiğimde 2-3 lira o an yakıyor. Bunun deposu 55 litre bunu fullesem cebimde hiç para kalmayacak. Kredi kartlarına yükleniyoruz.”

“ZAMLARI TAKİP EDEMEZ OLDUK”

Hüseyin Kaplan: Zamları takip edemez olduk. Devamlı zam geliyor. Arabayı satmayı bile düşünüyorum ne yapacağım diye. Bıktırdı bizi. Ben emekliyim. Kontağı çevirmeye korkuyorum. Acil bir iş olmayınca çıkmıyorum. Geçenlerde fişleri toplamıştım. Fişlerime baktım, sanki kısa sürede değil de yıllar öncesinin fişleriymiş gibi acayip farklar var.

“BAZI YERLERDE GAZ, BAZI YERLERDE PETROLLER ÇIKIYOR..."

Erdoğan Haşaş: Akaryakıt zamları bu ekonomik koşullarda hem firmaları hem de şoförlerin belini büküyor. Biz artık bu kadar zammın olmasını istemiyoruz. Ülkemizde bazı yerlerde gazlar, bazı yerlerde petroller çıkıyor. İndirim beklerken bizlere hep zamlar geliyor. Biz de bunlardan şikayetçiyiz. Akaryakıt zamlarında biraz indirim istiyoruz. Daha önce hemen hemen bin lira, bin 500 lira alıyordum şu an artık bazen arabayı kullanmak dahi istemiyorum. Kontağı çevirmeye korkuyorum. Her kontağı çevirmemizde sadece yakıtla bitmiyor. Bunun şarj dinomosu var, lastikleri var, yıpranması var. Onlar da artı bir maliyet. Masraflar yükseldi. Gerçekten akaryakıt zamları, taksiciler olsun, otobüsçüler, minibüsçüler, özel şirketler, şahıslar için aşırı şekilde yük oluyor. Ekonomi hep akaryakıta zam yapmakla da düzelmez. Akaryakıta zam geldi mi zaten bütün ürünlere zam geliyor, o da bizi zora sokuyor.

“AKARYAKIT ÇIKARIYORUZ, DOĞALGAZ ÇIKARIYORUZ AMA..."

Özcan Yağcı: Allah daha çok versin diyorum ben. Biz her şeyi hak ediyoruz. O yüzden ben zam gelmesine üzülmüyorum, aksine seviniyorum. 70 lira olsun, 80 lira olsun, 90 lira olsun. Akaryakıt çıkarıyoruz, doğalgaz çıkarıyoruz ama hala zam geliyor.

“BEN HEP 200 LİRALIK ALIYORUM, TEMEL FIKRASI GİBİ”

Ayla Rona: Zam yapılıyor da benim için fark etmiyor. Ben hep 200 liralık alıyorum. Temel fıkrası gibi. Gerçekten bu zamlar çok üzücü. Yaşanılacak gibi değil. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Sırf motorin değil ki her şeye zam geliyor. Kontağı çevirirken korkmuyorum. Aracımı çok fazla kullanmıyorum. Emekliyim ben. Bir arkadaşa giderken, bir şey olurken kullanıyorum. Her şey pahalandı. Çocukların yardımıyla geçiniyoruz. İki tane çocuğum var, onlar olmasa ben huzurevindeyim. Daha önce 50 liralık akaryakıt alıyordum, sonra 100 lira alıyordum, sonra 200, şimdi 400 liralık aldım.”

"MİLLET KAN AĞLIYOR"

Turgut Sarıkaya: Valla iyi olmadı. Çünkü millet kan ağlıyor. Ben bile gezemiyorum arabamla. Hani bunu yapıyorsun her şeye zam geliyor. Kontağı çevirmeye korkuyorum. Şuraya gidip geleceksin dünya kadar mazot yakıyor. Çalışanlar için, işe gidenler için zor yani.

“DURUM KÖTÜ”

Recep Kul: Ülke şartları belli. Vatandaş geçinemiyor. Bir depo bin 500 liraya anca doluyor. Durum kötü. Asgari ücret, açlık sınırının altında. Her gün arabanla dışarı çıkamıyorsun. Haftada bir gün anca çıkıyoruz. Önceden her gün alışverişe çıktığım zaman arabayı kullanırdım, şimdi hafta sonları bir gün çıkabiliyorum. Zorunlu olmadıkça çıkmamaya gayret ediyoruz. Daha önceleri haftada bir depo kullanırken ayda iki depo anca kullanıyorum. Yarı yarıya kıstık.