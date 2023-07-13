Vergi uzmanı Ozan Bingöl hesapladı: Akaryakıtta pompaya yansıyacak 6 ila 8 liralık vergi artışı bekliyorum

Yayınlanma: 13.07.2023 - 19:10

Güncelleme: 13.07.2023 - 19:10

Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, kişisel internet sitesinden "Vergi zamlarında turpun büyüğü heybede" başlıklı yazı yayımladı. Geçtiğimiz hafta Meclis'e gelen ve ardından Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanan vergilerin "başlangıç" olduğunu olduğunu ve devamının geleceğini ifade etti.

Yazısında akaryakıt ürünlerine de değinen vergi uzmanı, burada da vergi artışı beklediğini kaydederek şunları söyledi:

"Mevcut durumda bir litre 95 Oktan kurşunsuz benzinde 2.5265 lira olan maktu ÖTV’yi Cumhurbaşkanının 3,5647 TL’ye çıkarma yetkisi bulunmaktadır. Torba Kanunla yeni yetki alınması, 1 lira civarında bir ÖTV artışının çok üzerinde bir artış yapılmak istendiğini göstermektedir. 2023 yılı bütçesinde yer alan 510 milyarlık ÖTV hedefinin üzerine yüzde 60 ÖTV tahsilat ilavesi yapılmıştır. Bu tahsilat beş buçuk ayda yapılacağı için yüzde 60’ı en az ikiyle çarpmanız gerekir. Yani 306 milyarlık ÖTV hedefi için tüm ÖTV kalemlerinin en az 1,2 kat artırılması gerekir. Önceki bölümlerde yer verdiğimiz ÖTV tahsilat gelişmeleri dikkate alındığında en büyük artışın akaryakıt ürünlerinde olacağı beklenmelidir. Dolayısıyla 95 oktan kurşunsuz benzinde bugün için litre başına 2,5265 lira olan maktu ÖTV’nin yıl sonuna kadar yaklaşık 5 liralık bir artışla 7,5-8 lira seviyesine çıkması söz konusu olacaktır. Artan bu tutar üzerinden yüzde 20 oranında KDV alınacağını da düşündüğünüzde maktu ÖTV artışının pompa fiyatına yansıması 6-8 lira seviyesinde olacaktır."

Bingöl, akaryakıttan sonra en yüksek ÖTV artışını alkollü içkiler ve tütün ürünlerinde beklediğini kaydederek şunları yazdı:

"306 milyar liralık ilave ÖTV hedefini tutturmak için ÖTV artışında ikinci en önemli kaynağı alkollü içecekler ve tütün ürünlerindeki ÖTV artışları olmasını bekliyorum. Özellikle alkollü ürünler üzerinde ÖTV artışının mali boyutunun yanında farklı boyutlarıyla da dikkate alınması bu artışta etkili olacaktır."