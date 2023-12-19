Son Dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı... 1 Ocak 2024'ten itibaren restoran, kafe ve pastanelerde zorunlu olacak!

Son dakika gelişmesi... Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre; 1 Ocak’tan itibaren lokanta, restoran, kafe ve pastanelerde fiyat listelerinin giriş kapısı ve masalara koyulması zorunlu olacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.12.2023 - 00:31
Son Dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı... 1 Ocak 2024'ten itibaren restoran, kafe ve pastanelerde zorunlu olacak!
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Fiyat etiketi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren lokanta, restoran, kafe ve pastanelerde fiyat listelerinin giriş kapısı ve masalara koyulması zorunlu olacak.


Resmi Gazete Fiyat listesi restoran kafe pastane

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