Son dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: Köprü ve otoyollar bayramda ücretsiz olacak
Son dakika haberi... Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla, Ramazan Bayramı'nda devlete ait köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Özel sektörün işlettikleri ise paralı olacak.
Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollardan geçişin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
İstanbul, Ankara ve İzmir'de şehir içi toplu taşıma da bayramda ücretsiz.
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