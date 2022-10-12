Son Dakika... Sanayi üretimi ağustos ayında arttı
TÜİK sanayi üretim endeksine göre sanayi üretimi ağustos ayında arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi aylık yüzde 2,4 yıllık bazda ise yüzde 1 arttı.
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2022 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,2 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,5 azaldı.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,9 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,8 arttı.
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