Son Dakika... Sanayi üretimi kasımda azaldı

Yayınlanma: 10.01.2023 - 10:23

Güncelleme: 10.01.2023 - 10:23

Sanayi üretimi kasımda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 daraldı. Böylelikle Haziran 2020'den bu yana sanayi üretiminde ilk kez yıllık daralma yaşandı.

TÜİK verilerine göre Kasım'da sanayide aylık daralma yüzde 1,1 oldu.

Kasım ayında imalat satınalma yöneticileri endeksi (PMI) verileri olumsuz sinyaller vermişti.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, Kasım'da 45,7’ye gerilemiş ve üst üste dokuzuncu ayda da eşik değer 50’nin altında kalmıştı. Faaliyet koşullarında gözlenen bozulma, 2020 yılı başlarında yaşanan ilk Kovid-19 dalgasından bu yana görülen en belirgin düzeyde gerçekleşmişti.

ANA SEKTÖRLERDE KASIM PERFORMANSI

2022 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,9 azaldı.

Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,3 azaldı.