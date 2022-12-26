Sanayide kapasite kullanım oranı aralıkta arttı

26 Aralık 2022 Pazartesi, 10:39

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı" verilerini yayımladı.

TCMB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 76,4 seviyesinde gerçekleşmiştir. Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 76,5 seviyesinde gerçekleşmiştir."