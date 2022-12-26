Sanayide kapasite kullanım oranı aralıkta arttı
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 76,5 seviyesine yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı" verilerini yayımladı.
TCMB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
"İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 76,4 seviyesinde gerçekleşmiştir. Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 76,5 seviyesinde gerçekleşmiştir."
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