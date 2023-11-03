Son Dakika: SEDKK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu istifa etti!

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu istifa etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.11.2023 - 09:53
Son Dakika: SEDKK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu istifa etti!
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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu istifa etti.

Mehmet Akif Eroğlu, 7 Temmuz 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı olarak atanmıştı.


SEDDK Mehmet Akif Eroğlu istifa etti istifa

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