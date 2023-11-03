Son Dakika: SEDKK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu istifa etti!
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu istifa etti.
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu istifa etti.
Mehmet Akif Eroğlu, 7 Temmuz 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı olarak atanmıştı.
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