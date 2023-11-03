Son Dakika: SEDKK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu istifa etti!

Yayınlanma: 03.11.2023 - 09:53

Güncelleme: 03.11.2023 - 09:53

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu istifa etti.

Mehmet Akif Eroğlu, 7 Temmuz 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı olarak atanmıştı.