Son Dakika: Sigara fiyatlarına büyük zam!

05 Mayıs 2022 Perşembe, 09:39

Akaryakıt fiyatlarına art arda gelen zamların ardından, zam fırtınasına şimdi de sigara fiyatları eklendi.

Ocak ve mart aylarında yapılan toplam 6 TL'lik bir artış yaşanmıştı. Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, sigaraya gelen zammı doğruladı ve bir sigara grubuna 2 TL zam geldiğini açıkladı.

5 Mayıs (bugün) tarihinden itibarıyla geçerli olan liste şöyle:

ALKOLE DE ZAM GELMİŞTİ

Geçen günlerde Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından biraya da zam geldiğini açıklamıştı.