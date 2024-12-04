Son Dakika... Süreç başlayacak: Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması!

Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Ortak Yarınlar Ödül Töreni"nde asgari ücrete ilişkin açıklama yaptı.

Son Dakika... Süreç başlayacak: Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.12.2024 - 19:58

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara’da TİSK tarafından düzenlenen "Ortak Yarınlar Ödül Töreni"nde asgari ücrete ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Işıkhan "Asgari ücretin artışına ilişkin herkes ne kadar artacağı sorusunun cevabını arıyor. Ancak asgari ücreti; asgari ücret tespit komisyonu belirliyor. Şimdiden bir oran vermek asgari ücret tespit Komisyonumuzun iradesine, hassasiyetine gölge düşürmemeli" ifadelerini kullandı.

Işıkhan "Komisyon üyeleri teklifleri değerlendirecek. Komisyon tüm sosyal paydaşların olduğu bir yapıya sahip. 1 0cak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere asgari ücretimiz de bu şekilde belli olacak. Türkiye yüzyılı 85 milyonun ortak eseri olacak. Ülkemizin 2. asrını beraber inşa ettiğimiz tüm girişimcilerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. 


Etiketler: #Vedat Işıkhan #asgari ücret

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