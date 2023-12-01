Son Dakika... Tarih değişti! Asgari ücret toplantısı ne zaman yapılacak? Bakan Işıkhan açıkladı

Yayınlanma: 01.12.2023 - 12:16

Güncelleme: 01.12.2023 - 12:38

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında yeni bir gelişme yaşandı. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücretle ilgili ilk toplantı tarihi değişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacağını açıkladı. Daha önce yapılan açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının bugün (1 Aralık) yapılacağı bildirilmişti.

2024'te geçerli olacak asgari ücretin 31 Aralık sonuna kadar belirlenmesi gerekiyor.

ASGARİ ÜCRETE TEK ZAM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce yaptığı açıklamada, 2024'te geçerli olacak asgari ücrete ilişkin tek zam sinyali vermişti.

20 Kasım'daki Kabine toplantısının ardından basın mensuplarına konuşan Işıkhan, şunları söylemişti:

"31 Aralık itibarı ile de kararın Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Dolayısıyla geçtiğimiz temmuz ayında yaptığımız gibi olacak. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz. Geçen temmuz ekstraydı. O da Sayın Cumhurbaşkanımızın öngörüsüyle ihtiyaç duyulduktan sonra oldu. Ama ihtiyaç hasıl olursa bir araya gelinebilir. Gelecek yıl inşallah enflasyonda gerileme olacak. Temmuzda ikinci bir toplantı yapmayacağız, ikinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor çünkü."

TÜRK-İŞ BAŞKANI ATALAY'DAN ASGARİ ÜCRET TEPKİSİ

İktidara yakınlığıyla bilinen Türk-İş'in Genel Başkanı Ergün Atalay 24. Olağan Genel Kurulu'nda "Yıllardır asgari ücret görüşmelerine arkadaşlarımız katıldı. 12 kalemi ilgilendiriyor. Bu ücret başlangıç ücreti. Öyle bir noktaya geldi ki bu ücret geçim ücreti oldu. Bakan bu sene bir defa olacak diyor. Hiç olmasın, zam da yapmayın para da vermeyin" dedi.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 11 Aralık'ta toplanacak. Komisyon’a işçi temsilcisi olarak Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işverenlerin temsilcisi olarak Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri katılacak.

Komisyon, işçi tarafının ve işveren tarafının tekliflerini değerlendirecek ama son sözü Bakanlık söyleyecek. Yeni asgari ücreti Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun açıklaması gerekiyor ancak son yıllarda “müjde” olarak duyurulabilecek bir oran belirlendiğinde Erdoğan açıklamayı tercih ediyor.

Önceki yıllardan farklı olarak, bu yıl Komisyon toplantılarında TÜRK-İŞ asgari ücretle çalışan dört işçiye de yer verecek. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu’nun 21 Kasım’da yaptığı toplantıda, Komisyon’a katılacak işçilerin kimler olacağı konuşuldu ancak henüz belirlenmedi.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 11 BİN 402 LİRA

Asgari ücret 1 Temmuz itibarıyla net 11 bin 402 liraya yükseltilmişti. Asgari ücret desteği ise 500 lira olmuştu.