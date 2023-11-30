Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret tepkisi: 'Zam senede bir olacağına...'
Yılın sonuna gelirken, 2024 yılı için belirlenecek asgari ücret merak ediliyor. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Asgari ücret zammı senede bir olacağına, hiç olmasın zam yapmayın" dedi.
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 24. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.
İktidara yakınlığıyla bilinen Türk-İş'in Genel Başkanı Ergün Atalay "Yıllardır asgari ücret görüşmelerine arkadaşlarımız katıldı. 12 kalemi ilgilendiriyor. Bu ücret başlangıç ücreti. Öyle bir noktaya geldi ki bu ücret geçim ücreti oldu. Bakan bu sene bir defa olacak diyor. Hiç olmasın, zam da yapmayın para da vermeyin" dedi.
Atalay "O masada iki gün sonra 4 tane işçi oturacak. Bu paralara nasıl geçinemeyeceklerini anlatacaklar. Cambaz olsanız 11 bin 400 TL'yle bir hafta geçinemezsiniz ya. Burada ne söylediysem orada da aynısını söylerim. Bu mesele hepimizin meselesi. 8 milyon asgari ücretli bu ülkenin en büyük sözleşmesi. Bizim için fark etmiyor. Onlar da komşularımız, arkadaşlarımız. Başlarını aşağı eğme lüksümüz yok" ifadelerini kullandı.
Atalay sözlerine şöyle devam etti:
"Ülkeyi yönetenlere bizi görmemezlikten gelmeyin diyorum. Bizi yok saymayın. 3 gün sonra oturduğunuz koltuklarda işçiler oturur. Bazı bürokratlar ben devletin sahibiyim zannediyor. Herkes için geçici bu iş."
En Çok Okunan Haberler
-
- Alaattin Çakıcı hakkında beklenen karar!
- O görüntülere ulaşıldı
- Hayırlı izdivacın sırrını veriyorum
- Galatasaray'dan harika geri dönüş...
- Arda Turan sessizliğini bozdu! İlk açıklama geldi
- ‘Oğlunun gemileri İsrail limanında’
- Sultanahmet'te tarihi bina çöktü
- Türk sanat müziğinin efsane ismi hayatını kaybetti!
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'Yeniden İstanbul' yanıtı!
- 50+1 tartışması rafa kalktı